В Якутии началась операция «Новый год»

В период подготовки к новогодним праздникам, сотрудники МЧС России уделяют большое внимание местам продажи и хранения пиротехнической продукции, ведь использование подобного рода не сертифицированных товаров чревато пожарами и травмированием людей. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания, а при неосторожном использовании есть риск получить травмы.

В связи с этим с 27 ноября на территории Якутии началась операция «Новый год», в рамках которой сотрудники Государственного пожарного надзора совместно с представителями муниципальных образований и МВД проводят проверки точек реализации пиротехники.

– В рамках проводимых мероприятий в г. Якутск мы проверили у продавцов наличие сертификатов соответствия на продукцию, а также провели с ними инструктажи. Наиболее распространенные нарушения которые были обнаружены это – отсутствие противопожарных перегородок, захламленность путей эвакуации, незнание персонала пожарно-технического минимума а также недоукомплектованность первичными средствами пожаротушения, – рассказала Мария Максимова старший инспектор ОНДиПР по г. Якутск УНДиПР ГУ МЧС России по РС (Я).

Отметим, что в Якутии на сегодняшний день, сотрудниками Госпожнадзора обследовано 27 мест реализации пиротехнической продукции, по результатам которых было выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Важно помнить, что пиротехнические изделия должны реализовываться в специализированных магазинах или отделах. Покупателям необходимо обратить внимание на наличие у продавца сертификатов на товар, а также наличие инструкции по применению, она должна быть на самом изделие, на русском языке.

К сожалению, дети чаще, чем взрослые становятся жертвами пиротехнических изделий. Родителям обязательно нужно знать основные правила безопасности, чтобы защитить своих детей от трагичных последствий. Прежде чем приобрести пиротехническое изделие, побеседуйте с детьми о правилах безопасности. Особенно подчеркните, насколько важно держать их подальше от лица и тела, переносить с большой осторожностью. Напоминаю, что приобретение и использование пиротехнических изделий детям запрещено.