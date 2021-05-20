В Якутии началась операция «Мотоцикл»

К мероприятию будут привлечены сотрудники других подразделений полиции, народные дружины и общественность.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, самоходных машин, пресечения ими нарушений ПДД (управление без водительского права, средств защиты, превышение скорости, выезд на встречную полосу и др.) в период с 20 по 30 мая на территории Республики Саха (Якутия) проводится оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл».

В рамках мероприятия будет осуществлен скрытый надзор полицейских за дорожным движением, проверка всех видов мототранспортных средств со сверкой номерных узлов и агрегатов на предмет соответствия представленным регистрационным документам, выявление транспортных средств, собранных из запасных частей и агрегатов, не соответствующих требованиям безопасности с последующим задержанием, выявление мототехники с изменёнными и уничтоженными маркировочными обозначениями, проведение осмотра транспортных средств с целью выявления иных преступлений, проведение разъяснительных бесед с населением, в том числе среди родителей, законных представителей и опекунов несовершеннолетних об ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

Сплошные проверки и рейдовые мероприятия в столице пройдут с охватом близлежащих населенных пунктов (п. Табага, п. Хатассы, п. Пригородное, п. Марха, п. Тулагино, п. Сырдах, п. Маган, п. Кангалассы и ГО Жатай), в районах республики – инспекторы будут осуществлять выезды и в отдаленные населенные пункты.

Одной из основных проблем для сотрудников ГИБДД – это юные водители мопедов и мотоциклов. В прошлом году с участием несовершеннолетних водителей (до 16 лет) мопедов, скутеров и мотоциклов произошло 9 ДТП, при этом 9 детей были травмированы, еще 8 случаев таких ДТП произошли с несовершеннолетними от 16 до 18 лет, при этом 1 подросток погиб и 12 – получили травмы.

В 2020 году на дорогах республики по причине нарушений ПДД водителями мототехники зарегистрировано 67 автоаварий, в результате которых погибли 10 человек и 69 получили травмы различной степени тяжести. В текущем году в 8 дорожных происшествиях пострадали 10 человек.

Напомним, что за управление мототранспортом без водительского права предусмотрен штраф от 5000 до 15000 тысяч рублей, штраф в размере 30000 рублей на взрослых — за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права.

Водитель мотоцикла должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории и быть экипирован средствами защиты, как минимум-мотошлемом. За неиспользование мотошлема влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.