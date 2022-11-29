29.11.2022
13:00
72
Мультикультурная Якутия
В Якутии началась олимпиада по культуре народов республики
В Арктическом государственном институте культуры и искусств началась VII Республиканская олимпиада по культуре народов Якутии. В этом году на соревнованиях участвует 251 школьник из разных улусов.
Первый отборочный этап начался 28 ноября и продлится до 30 ноября. Это дистанционный этап, где участники проходят тест на знание теории.
Второй этап пройдет очно (или в формате видеотрансляции — в зависимости от удаленности участника) 20 декабря. Нужно выбрать одно из трех направлений: фольклор (пение, игра на музыкальных инструментах) , хореография (народные танцы) или научно-практическая работа (реферат).
В АГИКИ отмечают, что на второй этап выйдут 70% участников первого этапа — те, кто выполнит работу с наибольшим количеством баллов.
Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.11.2022
0
0
29.11.2022
0
41
29.11.2022
0
108
29.11.2022
0
216
29.11.2022
0
319
29.11.2022
0
1577
29.11.2022
0
509
29.11.2022
0
173
29.11.2022
0
407
29.11.2022
0
196
29.11.2022
0
250
29.11.2022
0
625
29.11.2022
0
285
29.11.2022
0
1336
29.11.2022
0
303
29.11.2022
0
309
29.11.2022
0
754
29.11.2022
0
1771
29.11.2022
0
671
28.11.2022
0
1003
28.11.2022
0
350
28.11.2022
0
1061
28.11.2022
1
2237
28.11.2022
0
387
28.11.2022
0
541
28.11.2022
0
1525
28.11.2022
0
1119
28.11.2022
0
1148
28.11.2022
0
1743
28.11.2022
0
1031
28.11.2022
0
693
28.11.2022
0
421
28.11.2022
0
803
28.11.2022
0
759
28.11.2022
0
445
28.11.2022
0
1456
28.11.2022
0
327
28.11.2022
0
323
28.11.2022
0
2020
28.11.2022
0
461
28.11.2022
0
276
28.11.2022
0
1245
28.11.2022
1
639
28.11.2022
1
407
28.11.2022
0
2345
28.11.2022
0
1425
28.11.2022
0
467
28.11.2022
0
438
28.11.2022
0
581
28.11.2022
0
1255
28.11.2022
0
4668
28.11.2022
0
8975
28.11.2022
0
1151
28.11.2022
0
2547
27.11.2022
0
1277
27.11.2022
0
9798
27.11.2022
0
2657
27.11.2022
0
611
27.11.2022
0
304
27.11.2022
0
847
27.11.2022
0
1701
27.11.2022
0
469
ТОП НОВОСТИ
25.11.2022
0
137332
24.11.2022
0
14103
23.11.2022
1
10423
23.11.2022
0
10145
27.11.2022
0
9810
26.11.2022
0
7201
24.11.2022
0
6325
26.11.2022
0
5889
Добавить комментарий