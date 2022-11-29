29.11.2022
13:00
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Мультикультурная Якутия

В Якутии началась олимпиада по культуре народов республики

В Арктическом государственном институте культуры и искусств началась VII Республиканская олимпиада по культуре народов Якутии. В этом году на соревнованиях участвует 251 школьник из разных улусов.


Первый отборочный этап начался 28 ноября и продлится до 30 ноября. Это дистанционный этап, где участники проходят тест на знание теории.


Второй этап пройдет очно (или в формате видеотрансляции — в зависимости от удаленности участника) 20 декабря. Нужно выбрать одно из трех направлений: фольклор (пение, игра на музыкальных инструментах) , хореография (народные танцы) или научно-практическая работа (реферат).


В АГИКИ отмечают, что на второй этап выйдут 70% участников первого этапа — те, кто выполнит работу с наибольшим количеством баллов. 

Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.

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