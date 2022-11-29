В Якутии началась олимпиада по культуре народов республики

В Арктическом государственном институте культуры и искусств началась VII Республиканская олимпиада по культуре народов Якутии. В этом году на соревнованиях участвует 251 школьник из разных улусов.



Первый отборочный этап начался 28 ноября и продлится до 30 ноября. Это дистанционный этап, где участники проходят тест на знание теории.



Второй этап пройдет очно (или в формате видеотрансляции — в зависимости от удаленности участника) 20 декабря. Нужно выбрать одно из трех направлений: фольклор (пение, игра на музыкальных инструментах) , хореография (народные танцы) или научно-практическая работа (реферат).



В АГИКИ отмечают, что на второй этап выйдут 70% участников первого этапа — те, кто выполнит работу с наибольшим количеством баллов.