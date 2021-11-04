В Якутии началась охота… на антипрививочников

Росздравнадзор будет сообщать в следственные органы и прокуратуру о медицинских работниках, замеченных в участии в антипрививочной кампании. Об этом 4 ноября заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия) Евгений ИННОКЕНТЬЕВ.

По словам Иннокентьева, от Росздравнадзора поступило поручение информировать о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании и активно распространяют заведомо ложные сведения о вреде вакцинации против новой COVID-19.

«Наш территориальный орган будет отслеживать медицинских работников-антипрививочников в социальных сетях или по обращениям и сигналам от граждан, которые могут сообщить, если врач отговаривал от прививки от новой коронавирусной инфекции», – пояснил Евгений Иннокентьев.

По словам руководителя, от федерального Росздравнадзора должны поступить инструкции и рекомендации по проведению мониторинга по отслеживанию участников антипрививочной кампании и распространителей заведомо ложных сведений о вреде вакцинации против ковида.