В Якутии началась обработка от сибирского шелкопряда

Минэкологии Якутии в 2022 году в целях предотвращения распространения и минимизации ущерба лесному фонду от вредителя запланированы мероприятия по борьбе с сибирским шелкопрядом.

11 августа старшим государственным инспектором Департамента лесного надзора и охраны лесов Николаем Никитиным проведен осмотр окрестностей села 1-Хомустах Намского района для оценки текущей обстановки с распространением сибирcкого шелкопряда.

Как ранее сообщалось, борьба с сибирским шелкопрядом началась с 12 августа сначала в Горном районе, затем 14 августа в Амгинском, 15 августа в Мегино-Кангаласском и 16 августа в Намском районах.

12 августа в Горном районе был совершен облет с воздуха с целью обработки территории химическим методом с применением контактно-кишечного инсектицида «Клонрин КЭ». Применяют с эмульгатором «Авилор АВИА», чтобы мелкодисперсные капли инсектицида не испарились и долетели до зеленых насаждений. «Клонрин КЭ» имеет 3 класс опасности, безопасен для людей, крупного рогатого скота и для теплокровных животных в целом. Расход препарата составит 90 грамм на 1 га, рабочая жидкость 3л/га.

Обработку проводит ООО «Респект-Интер» за счет средств субвенций федерального бюджета.

«В Центральной Якутии лиственница даурская является основной лесообразующей породой, и так как сибирский шелкопряд, в основном, питается этим видом деревьев, данная часть республики является большим подспорьем для его размножения. Массовая вспышка шелкопряда опасна тем, что после первичного объедания лиственница все еще имеет возможность восстановиться, но уже после вторичного объедания при массовых вспышках дерево погибает. В период окукливания шелкопряда борьба с ним бесполезна по той причине, что после окукливания вредитель питается обработанной препаратами хвоей, тем самым травится. Поэтому обработка от сибирского шелкопряда проводится до или после процесса окукливания. Окукливание на территории Якутии происходит с середины июня до первых чисел июля. Одна особь может отложить более 300 яиц, которые в тот же год вылупляются. Основные способы борьбы с сибирским шелкопрядом – наземный и авиационный с применением биологических (использование бактерий) или химических препаратов», — сообщил Николай Никитин.

Сибирский шелкопряд (лат. Dendrolimus sibiricus) – крупная бабочка, вид чешуекрылых из семейства коконопрядов, является одним из наиболее опасных вредителей, обладает чрезвычайно высокой вредоносностью в Южной и Центральной Якутии. Питается, в основном, лиственницей.

Первые вспышки шелкопряда в республике отмечались с 1905 года в центральных районах. Очаги широкого распространения не получили, а повреждения насаждений носили локальный характер.

Массовые вспышки вредителя отмечаются периодически каждые 10-12 лет.

Так в 1993 г. было зарегистрировано увеличение численности шелкопряда вокруг населенных пунктов, в ослабленных антропогенными факторами насаждениях. В 1999 году вспышка уже находилась в фазе максимума. В 2000 году численность вредителя продолжала увеличиваться, что привело к возникновению новых миграционных очагов, площадь заселения составила до 500 000 га.

На объеденных шелкопрядом участках леса лесовосстановительные процессы идут медленнее по сравнению с участками, пройденными огнем. Иной раз лесовосстановление не происходит ввиду термокарстовых процессов, когда слой многолетнемерзлой породы протаивает, и образуются озерца.

В 2021 году министерством были проведены мероприятия по борьбе с сибирским шелкопрядом на территории на территории Якутского, Намского и Хангаласского лесничеств на общей площади более 204 тысяч га.