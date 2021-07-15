В Якутии началась инвентаризация фонда лесовосстановления

На днях в Якутию прибыли специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты лесов Республики Бурятия» для проведения работ по инвентаризации земель, требующих лесовосстановления.

На полевой период 2021 года по Якутии запланированы работы по дешифрированию материалов ДЗЗ с целью инвентаризации земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления в рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов в 6 лесничествах: Нерюнгринское, Нюрбинское, Сангарское, Таттинское, Чурапчинское, Усть-Майское. Мероприятия запланированы на площади 38,9 млн га. Из них натурное обследование на территории Нерюнгринского, Нюрбинского, Таттинского, Чурапчинского лесничества на площади 1200 га.

Натурные обследования запланированы в 4 лесничествах: Нерюнгринское, Нюрбинское, Таттинское, Чурапчинское на общей площади 1200 га. В настоящее время работники филиала завершают работу в Чурапчинском лесничестве.

В 2020 году работы с использованием технологий дистанционного зондирования проводились в Алданском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Ленском, Амгинском, Олёкминском лесничествах.

Напомним, что данные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» с целью актуализации информации о фонде лесовосстановления.