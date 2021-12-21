В Якутии началась борьба за Кубок Федерации волейбола — расписание игр
Сегодня, 21 декабря, во Дворце спорта «50 лет Победы» стартовал Кубок Федерации волейбола Республики Саха (Якутия) среди мужских команд, посвященный 65-летию заслуженного работника физической культуры и спорта РС(Я) Александра Петровича Керемясова. Соревнования пройдут до 24 декабря.
Участие принимают такие команды, как Амгинский, Таттинский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Горный, Олекминский, Намский улусы, СВФУ, сборная г. Якутска и ВК «Олимп». По расписанию кубка, до 23 декабря пройдут игры группового этапа, и в этот же день решится кто выйдет в финал. Борьба за первое и третье место пройдет уже 24 декабря.
Финальные игры планируется транслировать на национальном вещательном канале «Саха». А игры группового этапа и полуфиналы можно посмотреть на официальном ютуб-канале «УФКИМС».
Расписание игр:
21 декабря
Группа А
10:00 Амгинский – Таттинский
12:00 Чурапчинский – Олимп
16:00 Олекминский – Амгинский
18:00 Таттинский – Чурапчинский
Группа Б
10:00 Якутск – Усть-Алданский
12:00 СВФУ – Горный
16:00 Намский – Якутск
18:00 Усть-Алданский – СВФУ
22 декабря
Группа А
10:00 Чурапчинский – Олекминский
12:00 Олимп – Таттинский
16:00 Амгинский – Чурапчинский
18:00 Олекминский – Олимп
Группа Б
10:00 СВФУ – Намский
12:00 Горный – Усть-Алданский
16:00 Якутск – СВФУ
18:00 Намский – Горный
23 декабря
Группа А
10:00 Олимп – Амгинский
12:00 Таттинский – Олекминский
Группа Б
10:00 Горный – Якутск
12:00 Усть-Алданский – Намский
16:00 Полуфинал А1 – Б2
18:00 Полуфинал Б1 – А2
24 декабря
16:00 За 3-4 места
18:00 Финал
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