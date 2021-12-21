В Якутии началась борьба за Кубок Федерации волейбола — расписание игр

Сегодня, 21 декабря, во Дворце спорта «50 лет Победы» стартовал Кубок Федерации волейбола Республики Саха (Якутия) среди мужских команд, посвященный 65-летию заслуженного работника физической культуры и спорта РС(Я) Александра Петровича Керемясова. Соревнования пройдут до 24 декабря.

Участие принимают такие команды, как Амгинский, Таттинский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Горный, Олекминский, Намский улусы, СВФУ, сборная г. Якутска и ВК «Олимп». По расписанию кубка, до 23 декабря пройдут игры группового этапа, и в этот же день решится кто выйдет в финал. Борьба за первое и третье место пройдет уже 24 декабря.

Финальные игры планируется транслировать на национальном вещательном канале «Саха». А игры группового этапа и полуфиналы можно посмотреть на официальном ютуб-канале «УФКИМС».

Расписание игр:

21 декабря

Группа А

10:00 Амгинский – Таттинский

12:00 Чурапчинский – Олимп

16:00 Олекминский – Амгинский

18:00 Таттинский – Чурапчинский

Группа Б

10:00 Якутск – Усть-Алданский

12:00 СВФУ – Горный

16:00 Намский – Якутск

18:00 Усть-Алданский – СВФУ

22 декабря

Группа А

10:00 Чурапчинский – Олекминский

12:00 Олимп – Таттинский

16:00 Амгинский – Чурапчинский

18:00 Олекминский – Олимп

Группа Б

10:00 СВФУ – Намский

12:00 Горный – Усть-Алданский

16:00 Якутск – СВФУ

18:00 Намский – Горный

23 декабря

Группа А

10:00 Олимп – Амгинский

12:00 Таттинский – Олекминский

Группа Б

10:00 Горный – Якутск

12:00 Усть-Алданский – Намский

16:00 Полуфинал А1 – Б2

18:00 Полуфинал Б1 – А2

24 декабря

16:00 За 3-4 места

18:00 Финал