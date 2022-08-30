В Якутии на заготовке сена на отдаленных участках работают 206 мобильных бригад

Руководитель департамента министерства сельского хозяйства Якутии Вячеслав Гаврильев на брифинге о ходе кормозаготовительной кампании сообщил, что на 29 августа в республике заготовлено 309 923 тонн сена, что составляет 70% плана и 95% к соответствующему периоду прошлого года.

Силоса заготовлено 13588 тонн или 47% от плана, сенажа – 3132 тонн (24% от плана).

Общий планируемый объем заготовки сена мобильными бригадами на дальних сенокосных угодьях по республике составляет 54,9 тыс. тонн.

Сегодня на заготовке сена на отдаленных участках работают 206 мобильных бригад. На отчетную дату мобильными бригадами заготовлено 14 835 тонн кормов или 26% от плана.