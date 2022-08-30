30.08.2022
22:09
113
Якутия
В Якутии на заготовке сена на отдаленных участках работают 206 мобильных бригад
Руководитель департамента министерства сельского хозяйства Якутии Вячеслав Гаврильев на брифинге о ходе кормозаготовительной кампании сообщил, что на 29 августа в республике заготовлено 309 923 тонн сена, что составляет 70% плана и 95% к соответствующему периоду прошлого года.
Силоса заготовлено 13588 тонн или 47% от плана, сенажа – 3132 тонн (24% от плана).
Общий планируемый объем заготовки сена мобильными бригадами на дальних сенокосных угодьях по республике составляет 54,9 тыс. тонн.
Сегодня на заготовке сена на отдаленных участках работают 206 мобильных бригад. На отчетную дату мобильными бригадами заготовлено 14 835 тонн кормов или 26% от плана.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.08.2022
0
163
30.08.2022
0
378
30.08.2022
0
769
30.08.2022
0
124
30.08.2022
0
1082
30.08.2022
0
315
30.08.2022
0
376
30.08.2022
0
201
30.08.2022
0
790
30.08.2022
0
834
30.08.2022
0
235
30.08.2022
0
1124
30.08.2022
0
1331
30.08.2022
0
270
30.08.2022
0
211
30.08.2022
0
385
30.08.2022
0
688
30.08.2022
0
1474
30.08.2022
0
267
30.08.2022
0
701
30.08.2022
0
300
30.08.2022
0
196
30.08.2022
0
364
30.08.2022
0
884
30.08.2022
1
638
30.08.2022
0
442
30.08.2022
0
392
30.08.2022
0
196
30.08.2022
2
3229
30.08.2022
0
860
30.08.2022
0
290
30.08.2022
0
1001
30.08.2022
0
324
30.08.2022
0
380
30.08.2022
0
2109
30.08.2022
0
477
30.08.2022
0
339
30.08.2022
1
496
30.08.2022
0
283
30.08.2022
0
436
30.08.2022
0
805
30.08.2022
0
1171
30.08.2022
0
442
30.08.2022
0
879
30.08.2022
0
382
30.08.2022
1
1107
30.08.2022
0
300
30.08.2022
1
1437
30.08.2022
0
2498
30.08.2022
0
364
30.08.2022
0
592
30.08.2022
0
657
30.08.2022
0
1154
30.08.2022
0
946
30.08.2022
0
288
30.08.2022
0
3413
ТОП НОВОСТИ
26.08.2022
0
29195
28.08.2022
0
14057
25.08.2022
0
14032
27.08.2022
0
12187
26.08.2022
0
11128
29.08.2022
0
9052
26.08.2022
1
8847
27.08.2022
2
8072
26.08.2022
2
7418
Добавить комментарий