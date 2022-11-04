В Якутии на выходные ожидают 40-градусные морозы

Сегодня, 4 ноября в Якутске днем -9-11°. пройдет небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Мирнинском районе ожидаются порывы западного ветра местами до 15-18 м/с, метель.



Погода без осадков на Индигирке – Колыме. На остальной территории небольшой, местами умеренный снег. В Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Оленёкском, местами в Алданском и Нерюнгринском районах порывы западного ветра до 8-13 м/с, в Мирнинском районе и на побережье Арктики до 15-18 м/с, метель. Температура воздуха днем -9-14°, на севере-14-19°, на северо-востоке -19-24°.





Небольшой снег, 6 ноября на Колыме умеренный снег, порывистый ветер до 9-14 м/с, поземки, на побережье Арктики ветер до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -23-28°, в низинах, на северо-западе -30-35°, на северо-востоке -36-41°, при снеге на западе, юге, в центральных районах -11-16°, днем -15-20°, на северо-востоке -28-33°, на западе, местами на юге -6-11°.