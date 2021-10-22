В Якутии на треть снизилась детская преступность

21.10.2021 под председательством прокурора Республики Саха (Якутия) Максима Попова в режиме видеоконференцсвязи с участием ответственных должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, прокуроров городов и районов состоялось заседание коллегии.

На коллегии обсуждены вопросы состояния законности в сфере оплаты труда и занятости населения, эффективности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Отмечено, что прокурорами во взаимодействии с заинтересованными органами продолжена работа по защите трудовых прав граждан.

За 9 месяцев 2021 года выявлено 5,8 тыс. нарушений, в целях их устранения принято 4,3 тыс. актов прокурорского реагирования, привлечено к установленной законом ответственности более 800 лиц. В результате вмешательства прокуроров с 2019 года выплачены долги по заработной плате более чем 37 тыс. работникам, сумма погашенной задолженности превысила 1,3 млрд. рублей.

Вместе с тем ситуация с оплатой труда остается на контроле, по состоянию на 01.09.2021 долги по заработной плате сохраняются у 19 хозяйствующих субъектов.

Требуют дальнейшей работы вопросы обеспечения занятости населения, где продолжают выявляться факты неправомерного присвоения бюджетных средств, выделенных на мероприятия по содействию занятости, ненадлежащей работы по трудоустройству граждан, в т.ч. инвалидов, нарушений порядка признания граждан безработными и снятия их с регистрационного учета, порядка и сроков выплат пособий по безработице.

На территории республики по итогам 1 полугодия 2021 года зарегистрировано снижение преступности несовершеннолетних на 30 %, в том числе тяжких и особо тяжких, групповой, повторной преступности.

Однако остается высоким уровень преступности несовершеннолетних под воздействием алкоголя – 31, при этом снизилось число лиц, привлеченных к ответственности за реализацию алкогольной продукции детям (с 92 до 80), а также вовлечение в употребление спиртосодержащей продукции (с 104 до 76).

Более 60 % преступлений совершается несовершеннолетними в вечернее и ночное время, около 30 % из них не имеют организованного досуга. Возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними совместно со взрослыми. Указанные вопросы требуют выработки дополнительных мер, в том числе со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В связи с этим по итогам заседания прокурором республики Поповым М.Н. определены основные проблемные вопросы, на решение которых прокурорам и заинтересованным органам поручено сосредоточить основные усилия в предстоящем периоде. Решение первостепенных задач заложено в решении коллегии, исполнение которого взято на контроль.