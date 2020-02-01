01.02.2020
12:52
2535

Экология

В Якутии на трассе появилось редкое животное

На трассе Удачный — Муна появился овцебык. Проезжающие водители подкармливают редкое животное. Пока не понятно как он там появился. Видео прислано в редакцию SakhaLife нашими подписчиками.

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