01.02.2020
12:52
2535
Экология
В Якутии на трассе появилось редкое животное
На трассе Удачный — Муна появился овцебык. Проезжающие водители подкармливают редкое животное. Пока не понятно как он там появился. Видео прислано в редакцию SakhaLife нашими подписчиками.
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