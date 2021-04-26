В Якутии на судпристава возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной органами прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Якутского городского отдела УФССП России по РС (Я) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2018 года на принудительное исполнение в Якутский городской отдел УФССП России по РС (Я) поступил исполнительный лист о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью в пользу другого предприятия суммы задолженности в размере около 2 миллионов 300 тысяч рублей, и возбуждено исполнительное производство.

В марте 2020 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства якобы за отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Между тем, согласно бухгалтерскому балансу, а также вступившим в законную силу решением Арбитражного суда о взыскании с некоммерческой организации денежных средств в пользу предприятия-должника, у организации имелись финансовые и другие оборотные активы, в том числе дебиторская задолженность.

Вследствие окончания исполнительного производства были существенно нарушены права и законные интересы взыскателя по данному производству, поскольку организация-должник вопреки требованиям закона получила возможность распоряжаться денежным средствами, на которое могло быть обращено взыскание, и за счет которых впоследствии мог быть погашен долг перед взыскателем.

В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.