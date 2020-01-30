30.01.2020
10:01
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Происшествия

В Якутии на судебного пристава возбуждено уголовное дело

Прокуратура Томпонского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что судебный пристав- исполнитель Томпонского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия), имея в своем производстве 12 исполнительных производств по взысканию со своего родного брата – индивидуального предпринимателя задолженностей по уплате страховых взносов, государственной пошлины и налоговых платежей,  не приняла в соответствии с требованиями закона мер по принудительному взысканию задолженности, а также мер по урегулированию конфликта интересов.  При этом вынесла заведомо незаконные постановления об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания задолженности, при имеющихся сведениях о наличии у него имущества, чем причинила ущерб бюджету Российской Федерации в сумме свыше 162 тыс.руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными обязанностями).

На момент возбуждения уголовного дела  судебный пристав-исполнитель уволена со службы в связи с утратой доверия. 

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Томпонского района. 

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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