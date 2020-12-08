В Якутии на соискание Госпремий в области науки и техники представлены 11 работ

Вице-премьер Сергей Местников 8 декабря в режиме видеоконференцсвязи провел заседание комиссии по присуждению Государственных премий РС (Я) в области науки и техники за 2020 год.

Государственные премии присуждаются Указом Главы Республики Саха (Якутия) ежегодно ко Дню российской науки – 8 февраля.

Распоряжением Главы Якутии от 7 декабря № 477-РГ утвержден обновленный состав комиссии. Секретарем комиссии назначен исполняющий обязанности главного ученого секретаря ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» Юрий Григорьев. В состав комиссии вошли новые члены: вице-премьер Сергей Местников, министр образования и науки Михаил Сивцев, директор ЯНИИСХ Леонид Владимиров, директор мединститута СВФУ Николай Гоголев, ведущий научный сотрудник Института физтехпроблем СО РАН Василий Иванов, директор Института зарубежной филологии СВФУ Ольга Мельничук, ректор СВФУ Анатолий Николаев, главный научный сотрудник Института естественных наук СВФУ Айталина Охлопкова, главный научный сотрудник ЯНЦ СО РАН Александр Пахомов.

Сергей Местников, открывая заседание, отметил, что Государственные премии РС (Я) в области науки и техники являются мощным стимулом для поддержки научного сообщества, ученых и специалистов.

Информацию о поступивших работах на соискание Государственной премий РС (Я) в области науки и техники за 2020 год представил секретарь комиссии Юрий Григорьев. Согласно указу Главы Якутии, в этом году установлены одна Государственная премия имени Г.В. Чиряева и одна Государственная премия имени В.П. Ларионова для молодых ученых и специалистов. Объявление о конкурсе было опубликовано в СМИ 29 сентября текущего года. Всего на соискание представлены 11 работ, из них на соискание премии имени Г.В. Чиряева – 3 работы, премии имени В.П. Ларионова – 8 работ. Все заявки поданы в срок, необходимые документы имеются. Работы представили научные институты ФИЦ ЯНЦ СО РАН, ЯНИИСХ, СВФУ.

Участники заседания рассмотрели каждого кандидата отдельно и проголосовали, после обсуждения утвердили список соискателей премии за 2020 год. Далее работы будут направлены на экспертизу.

Сергей Местников отметил, что 24 декабря состоится заседание комиссии для окончательного утверждения кандидатов и выдвижения кандидатур на утверждение Главой республики для присуждения Государственных премий РС (Я).

Государственная премия имени Г.И. Чиряева в области науки и техники присуждается за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых способствовали развитию науки и оказали значительное влияние на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).

Государственная премия имени В.П. Ларионова в области науки и техники присуждается молодым ученым и специалистам за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых способствовали развитию науки и оказали значительное влияние на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).