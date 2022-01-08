В Якутии на сегодня зарегистрировано 76 случаев коронавируса

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 8 января зарегистрировано 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга БАЛАБКИНА.

​В городе Якутске выявлено 26 случаев, Сунтарском, Хангаласском районах – по 12 случаев, Алданском – 6 случаев, Горном – 5 случаев, Намском – 4 случая, Мегино-Кангаласском – 3 случая, Мирнинском, Усть-Алданском – по 2 случая, Аллаиховском, Кобяйском, Томпонском, Усть-Майском районах – по 1 случаю.