30.05.2021
10:43
49

Политика

В Якутии на сайте pg.er.ru проголосовало 26 668 выборщиков

Предварительное голосование он-лайн продолжается. Голосовать на сайте PG.ER.RU можно будет до 19:59 по местному времени

На 08 часов 30 минут 30 мая утра в он-лайн режиме на сайте  в Якутии проголосовало 26 668  выборщиков (60,25 %)

В целом по стране на сайте проголосовало более 5 миллионов человек.

Топ-10 районов:

  1. г. Якутск
  2. Мегино-Кангаласский район
  3. Мирнинский район
  4. Амгинский район
  5. Чурапчинский район
  6. Хангалаский район
  7. Намский район
  8. Усть-алданский район
  9. Таттинский район
  10. Нерюнгринский район
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх