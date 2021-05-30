30.05.2021
10:43
49
Политика
В Якутии на сайте pg.er.ru проголосовало 26 668 выборщиков
Предварительное голосование он-лайн продолжается. Голосовать на сайте PG.ER.RU можно будет до 19:59 по местному времени
На 08 часов 30 минут 30 мая утра в он-лайн режиме на сайте в Якутии проголосовало 26 668 выборщиков (60,25 %)
В целом по стране на сайте проголосовало более 5 миллионов человек.
Топ-10 районов:
- г. Якутск
- Мегино-Кангаласский район
- Мирнинский район
- Амгинский район
- Чурапчинский район
- Хангалаский район
- Намский район
- Усть-алданский район
- Таттинский район
- Нерюнгринский район
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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