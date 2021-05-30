В Якутии на сайте pg.er.ru проголосовало 26 668 выборщиков

Предварительное голосование он-лайн продолжается. Голосовать на сайте PG.ER.RU можно будет до 19:59 по местному времени

На 08 часов 30 минут 30 мая утра в он-лайн режиме на сайте в Якутии проголосовало 26 668 выборщиков (60,25 %)

В целом по стране на сайте проголосовало более 5 миллионов человек.

Топ-10 районов: