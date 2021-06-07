В Якутии на руководителя возбуждено уголовное дело

«По материалам проверки прокуратуры Нюрбинского района возбуждено уголовное дело о халатности при организации тушения лесного пожара»

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

Установлено, что в местности «Тонус Маара» Нюрбачанского наслега зарегистрирован лесной пожар.

При организации его тушения оперативным штабом Нюрбинского лесничества не обеспечена должная координация сил и средств, не обеспечено взаимодействие с руководителем тушения лесного пожара.

Руководитель тушения лесного пожара в свою очередь не имел точных данных об имеющихся у него мобилизованных силах и средствах, фактически руководство ими не осуществлял.

В результате лесной пожар охватил территорию более 200 га, создал угрозу населенному пункту – с. Нюрбачан. Огонь удалось сдержать только после замены руководителя тушения лесного пожара.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения Нюрбинским МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела, а также ситуация с лесными пожарами находятся на контроле прокуратуры республики.