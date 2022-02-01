В Якутии на решение проблемы с безнадзорными животными направят 100 млн рублей

Объем расходов государственного бюджета республики увеличится почти на 38 миллиардов рублей в 2022 году, об этом в ходе программы «Якутия, вперед!» на телеканале «Якутия 24» сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Нововведением этого финансового года является то, что уже в начале года мы можем проводить серьезную корректировку бюджета республики. Причем, корректировка будет в сторону увеличения – расходы госбюджета республики вырастут практически на 38 миллиардов рублей», — отметил руководитель региона.

По словам Айсена Николаева, это связано с дополнительными поступлениями денег из федерального бюджета, а также с тем, что в конце 2021 года Якутия получила деньги от крупнейших компаний региона.

«Мы согласовали основные параметры, и сейчас правительство уже будет в установленном порядке вносить в Госсобрание законопроект о корректировке», — добавил глава Якутии.

Упор финансовых средств будет сделан на реализацию мероприятий Года матери в регионе – это целевой капитал «Дети столетия», решение жилищных проблем для семей с пятью и более детьми, увеличение финансовой поддержки приемных семей, а также многие другие вопросы.

Помимо этого, корректировки будут представлены по ряду инвестиционных программ.

«Увеличена будет и помощь муниципалитетам. В связи с тем, что на уровне местного самоуправления остро стоит проблема с безнадзорными животными, мы с правительством приняли решение о выделении допсредств. На эти цели направят 100 миллионов рублей: 70 миллионов на отлов и 30 миллионов на строительство муниципальных приютов для безнадзорных животных в районах и городских округах», — отметил Айсен Николаев.

В заключении глава Якутии отметил, что корректировка расходов госбюджета позволит социальной сфере в 2022 году более уверенно работать в рамках исполнения всех целей и поставленных задач.