В Якутии на решение проблемы с безнадзорными животными направят 100 млн рублей
Объем расходов государственного бюджета республики увеличится почти на 38 миллиардов рублей в 2022 году, об этом в ходе программы «Якутия, вперед!» на телеканале «Якутия 24» сообщил глава региона Айсен Николаев.
«Нововведением этого финансового года является то, что уже в начале года мы можем проводить серьезную корректировку бюджета республики. Причем, корректировка будет в сторону увеличения – расходы госбюджета республики вырастут практически на 38 миллиардов рублей», — отметил руководитель региона.
По словам Айсена Николаева, это связано с дополнительными поступлениями денег из федерального бюджета, а также с тем, что в конце 2021 года Якутия получила деньги от крупнейших компаний региона.
«Мы согласовали основные параметры, и сейчас правительство уже будет в установленном порядке вносить в Госсобрание законопроект о корректировке», — добавил глава Якутии.
Упор финансовых средств будет сделан на реализацию мероприятий Года матери в регионе – это целевой капитал «Дети столетия», решение жилищных проблем для семей с пятью и более детьми, увеличение финансовой поддержки приемных семей, а также многие другие вопросы.
Помимо этого, корректировки будут представлены по ряду инвестиционных программ.
«Увеличена будет и помощь муниципалитетам. В связи с тем, что на уровне местного самоуправления остро стоит проблема с безнадзорными животными, мы с правительством приняли решение о выделении допсредств. На эти цели направят 100 миллионов рублей: 70 миллионов на отлов и 30 миллионов на строительство муниципальных приютов для безнадзорных животных в районах и городских округах», — отметил Айсен Николаев.
В заключении глава Якутии отметил, что корректировка расходов госбюджета позволит социальной сфере в 2022 году более уверенно работать в рамках исполнения всех целей и поставленных задач.
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