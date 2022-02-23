В Якутии на ремонт школ выделят свыше 2,5 млрд рублей

В 2022 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в республике отремонтируют 38 школ. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 2,5 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем в прошлом году.

«В рамках исполнения поручения президента страны на съезде партии «Единая Россия» республика до 2023 года получит более 2 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

К 1 сентября отремонтируют 11 школ в Якутске и 27 в районах республики.

Это Саха-политехнический лицей, СОШ №33, СОШ №10, СОШ №27, СОШ №23, Мархинская СОШ №1, СОШ №20, НОШ № 36, СОШ №21, СОШ №31 и ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, а также школы в Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Сунтарском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах.

В 2023 году на ремонт учебных заведений будет выделено дополнительно 356 млн рублей. Всего в ближайшие два года планируется отремонтировать 58 школ в 25 районах и городских округах Якутии. «Дорожные карты» по строительно-монтажным работам на все вышеуказанные объекты уже разработаны.

Заявки на 2023 год министерство образования и науки республики будет принимать с 15 по 30 марта этого года. Предварительно уже включены 57 объектов. Преимущество имеют учебные заведения, у которых есть готовая проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы и положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, программа «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» реализуется до 2026 года. В январе этого года между минпросвещения и правительством Якутии подписано соглашение о предоставлении федеральной субсидии бюджету региона.

До 2026 года в республике планируется охватить все 226 общеобразовательных организаций, которые нуждаются в капитальном ремонте.