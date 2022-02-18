18.02.2022
12:57
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Национальные проекты

В Якутии на ремонт дорог выделили свыше 2,5 млрд рублей

Нацпроект «БКД»: В Якутии на ремонт дорог выделили свыше 2,5 млрд рублей

Дорожные работы охватят участки 12 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Всего, по плану, дорожникам предстоит отремонтировать более 220 км.

В плане заявлены автодороги «Умнас», «Амга», «Яна», «Мюрю», «Борогон», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах», «Оймякон», «Мухтуя», «Устье-Кемпендяй», «Тикси-аэропорт». Общая протяженность ремонтных участков на 27 объектах составит 222 км.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на этот год предусмотрено 2,54 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – более 1,94 млрд рублей, Дорожного фонда республики – 599 млн рублей.

Основные строительно-монтажные работы начнутся в летний период. Заготовка строительных материалов, согласно заключенным контрактам, начнется в марте.

ГКУ «Управтодор РС(Я)»

Фото: ГКУ «Управтодор РС(Я)
Источник: ГКУ «Управтодор РС(Я)
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