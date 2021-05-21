В Якутии на реке подорвали ледовый затор

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории г. Якутск, Намского и Кобяйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Сангары уровень воды 937 см при критическом 1150 см, а верхняя кромка у н.п. Кангалассы уровень воды 730 см при критическом 1370 см. У г. Якутск уровень воды составляет 603 см при критическом 990 см с учетом дамбы. Протяженность ледохода составляет 312 км. В ближайшие сутки – двое ледоход достигнет границы Жиганского района. 22-24 мая ожидается подвижка льда на участке Жиганск – Джарджан.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка в 80 км ниже н.п. Хатырык – Хомо уровень воды составляет 924 см при критическом 1220 см. Протяженность ледохода составляет 46 км. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Тюмяти, уровень воды составляет 1275 см критического уровня нет, а верхняя кромка – в 150 км выше гидропоста Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 150 км. 23-25 мая ожидается ледоход на территории Булунского района.

Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается у местности Банские острова, а верхняя кромка у у г. Среднеколымск уровень воды составляет 1119 см при критическом 1200 см. У н.п. Зырянка уровень воды составляет 515 см при критическом 850 см. Протяженность ледохода составляет 59 км, 25-28 мая ледоход ожидается в нижнем течении реки.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Юбилейная, уровень воды составляет 863 см при критическом 1350 см, а верхняя кромка в 150 км выше н.п. Усть-Куйга уровень воды составляет 710 см при критическом 1200 см. Протяженность ледохода составляет 201 км. В ближайшие сутки — двое ожидается ледоход будет проходить в устьевой части.

На реке Индигирка в верховьях наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.21-23 мая ожидаются подвижки льда на участке Усть – Нера – Усть – Мома – Белая Гора.

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