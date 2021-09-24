В Якутии на реализацию нацпроектов предусмотрено свыше 45 млрд рублей,

Риски, связанные с реализацией приоритетных национальных проектов на территории республики, рассмотрены 24 сентября на рабочем совещании под руководством первого вице-премьера Правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

Открывая совещание, Дмитрий Садовников отметил важность реализации национальных проектов на территории республики, от которой напрямую зависит повышение качества жизни якутян. Он обратил внимание на важность достижения плановых показателей реализации нацпроектов по итогам 2021 года на территории республики, полного освоения выделенных средств, своевременного размещения торгов и закупок, заключения контрактов на их исполнение.

В 2021 году в Якутии на реализацию национальных проектов предусмотрено чуть свыше 45 млрд рублей, из которых 32 млрд рублей выделены из федерального бюджета.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента процессного и проектного управления Наталья Семёнова, на 23 сентября освоение средств по 10-и национальным проектам составляет 45%, что больше на 4 млрд 710 млн рублей, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках реализации нацпроектов в этом году запланировано заключение 3 171 контракта на общую сумму 29,6 млрд рублей. В настоящее время заключено 2 888 контрактов, объявлено — 99 закупок, не объявлены – 184 закупки.

Из 44 региональных проектов по 19-и проектам имеются 30 рисков. Наиболее опасные риски существуют по пяти национальным проектам: «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Образование», «Экология». В основном они связаны с подключением объектов здравоохранения к государственной информационно-телекоммуникационной сети «СахаИнформ-Сеть», отсутствием финансирования на строительство полигонов у ряда районов республики, несвоевременной поставкой оборудования в общеобразовательные учреждения, переформатированием ряда геронтологических центров (коек) под содержание инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 и другими факторами.

В ходе совещания руководители министерств и ведомств, ответственные за реализацию нацпроектов по ключевым направлениям, доложились о ходе их реализации и озвучили пути решения по исключению рисков неисполнения региональных проектов по итогам текущего года.

Дмитрий Садовников поручил руководителям профильных министерств держать ход реализации приоритетных национальных проектов на особом контроле. При реализации национальных проектов, в которых требуется вовлечённость сразу нескольких министерств, работать сообща и при возникновении малейших рисков неисполнения подключить все необходимые ресурсы для их устранения.