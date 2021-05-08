В Якутии на предприимчивую женщину завели уголовное дело

В г. Нерюнгри по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку исполнения миграционного законодательства.

Установлено, что жительница г. Нерюнгри поставила на учет по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении иностранного гражданина. При этом постановка на учет гражданина иностранного государства произведена без намерения предоставить ему жилье, т.е. фиктивно. Гражданин по месту регистрации фактически не пребывал, проживал в жилом помещении по другому адресу.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры города.