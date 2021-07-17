В Якутии на помощь огнеборцам выехали добровольцы-медики

Вчера вечером в ответ на призыв главы республики Айсена НИКОЛАЕВА нарастить количество добровольцев в помощь в борьбе с пожарами, коллектив Якутской республиканской клинической больницы принял решение выехать мужским коллективом на выходные в Горный улус.

Руководство подготовкой взяли на себя главный врач больницы Николай ВАСИЛЬЕВ и главный инженер технического центра Руслан ЗАХАРОВ. Перед отправкой бригады они оперативно провели инструктаж, командиром был назначен слесарь по ремонту технологического оборудования Алексей ТУПРИН.

— Объявлено о полной мобильности добровольцев (свой транспорт, лопаты, топоры, бензопилы, ранцы РП, респираторы, соответствующая одежда, еда, сапоги, палатки), — сказал главврач.

Администрацией больницы предоставлены бензин, продукты питания, спецодежда и рабочий инвентарь, помогло в экипировке бригады и Министерство здравоохранения республики.

Параллельно в коллективе был объявлен сбор денег в помощь улусу, оперативно было собрано сто пятьдесят тысяч рублей.

Добровольцы выехали в улус на своих машинах в пятницу после рабочего дня и сразу под руководством представителя улуса приступили к тушению лесного пожара. Сегодня утром они находятся и находятся в районе недосягаемом для мобильной связи и узнать об обстановке пока не удалось.

Коллектив больницы обращается к жителям Якутска поддержать инициативу трудовых коллективов, направивших на борьбу с огнем своих добровольцев. Вместе – мы сила!