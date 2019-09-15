В Якутии на поиски пропавшего вертолета вылетели два других

В МЧС Якутии сообщили, что на поиски пропавшего вертолета Eurocopter вылетели два воздушных судна — другой Eurocopter и Robinson. Оба вертолета принадлежат частным компаниям.

Как стало известно утром 15 сентября, пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, перестал выходить на связь.

«Воздушное судно вылетело для перевозки рыбы по маршруту Усть-Нера — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера. Пилот перестал выходить на связь при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии.

Ранее News.Ykt.Ru сообщал, что на борту пропавшего вертолета находились пилот и два пассажира.