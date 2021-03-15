В Якутии на подростка возбуждено уголовное дело о наркотиках

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в значительном размере (ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием установлено, что 4 марта 2021 года сотрудниками УНК МВД по РС (Я) в ходе оперативно-розыскных мероприятий проведен личный досмотр несовершеннолетнего. Полицейские обнаружили при юноше свертки, внутри которых, как показало экспертное исследование, находилось наркотическое вещество.

Как следует из материалов уголовного дела, юноша занимался незаконным сбытом наркотических средств с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет».

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. На период следствия юноша будет находиться под присмотром родителей, которые обязаны обеспечить его надлежащее поведение.

Расследование продолжается.

Следователи обращают внимание на увеличение фактов сбыта несовершеннолетними наркотических средств, что вызывает обоснованную тревогу правоохранителей. Родителям необходимо тщательным образом контролировать контакты и местонахождение детей и подростков, обращая внимание на изменение их поведения.