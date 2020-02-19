В Якутии на пепелище обнаружили тело женщины

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 февраля 2020 г. в 01.40 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в четырехквартирном жилом доме на улице Набережная в с. Новый Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена одна квартира на площади 24 кв.м. На месте пожара обнаружено тело женщины, 1978 г.р. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2020 г. в 05.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на территории ФКУ «ИК №7» в с. Табага г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, на территории горит мусор. В результате пожара огнем поврежден строительный мусор на площади 10 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, ущерб устанавливается.

18 февраля 2020 г. в 09.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем Тойота-Витц на ул. Строда в с. Петропавловск Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через семь минут, ву гараже было сильное задымление. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 0,5 кв.м. Спасено два частных дома. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2020 г. в 13.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной котельной на ул. Красильникова в г. Якутске. К моменту прибытия пожарного подразделения, через семь минут, из котельной шел дым. В результате пожара огнем повреждена пластиковая канистра на площади 0,2 кв.м. Котельная спасена. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2020 г. в 14.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Комсомольская в с. Бетюнь Амгинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через две минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены стена и потолок гаража на площади 20 кв.м. Спасен автомобиль Тойота-Суксид. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2020 г. в 14.51 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Рабочая в с. Майя Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, терраса горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена терраса повреждена по всей площади, а также потолок и стена дома на общей площади 60 кв.м. Спасены рядом стоящие жилой дом и гараж. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 февраля 2020 г. в 15.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Новая мкрн. Марха г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через десять минут, на территории горит мусор. В результате пожара огнем поврежден строительный мусор на площади 2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, ущерб устанавливается.

18 февраля 2020 г. в 17.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной котельной на ул. Зимняя мкрн.Марха в г. Якутске. К моменту прибытия пожарного подразделения, через десять минут, горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждена котельная на площади 9 кв.м. Причина предположительно НППБ при устройстве и эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!