В Якутии на охотников началась «охота»

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили фото, где неустановленные лица добыли в большом количестве зайца беляка. Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве. В случае установления нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, будут приняты соответствующие меры.

Фото: Минэкологии Якутии Источник: Минэкологии Якутии

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