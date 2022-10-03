03.10.2022
11:34
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Экология

В Якутии на охотников началась «охота»

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили фото, где неустановленные лица добыли в большом количестве зайца беляка.

Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве. В случае установления нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, будут приняты соответствующие меры.

Фото: Минэкологии Якутии
Источник: Минэкологии Якутии

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