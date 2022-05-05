В Якутии, на обочине дороги, был обнаружен труп мужчины

04 мая около 10 часов утра в ДЧ отделение МВД России по Оймяконскому району поступило сообщение о том, что примерно в 2-3 километрах от с. Оймякон, Оймяконского района, Республики Саха (Якутия), на обочине дороги обнаружен труп мужчины 1971года рождения, погибшего в результате ДТП.

По предварительным данным установлено, что 51-летний водитель управляя самодельным вездеходом направляясь с п. Оймякон в с. Берег Юрдя по Муниципальной дороге, совершил съезд с дороги и в дальнейшем его опрокидыванием.

В результате ДТП от полученных травм не совместимых с жизнью скончался на месте.

Материалы по факту автоаварии переданы в следственные органы.

Продолжаются майские праздники, на улице заметно потеплело и многие жители республики выезжают на природу или дачи, чтоб совместить приятное с полезным – заняться огородом и пожарить шашлыки.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы запланировали выезд на рыбалку, охоту, на природу или же поехали на какое – то праздничное мероприятие помните, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой непоправимые последствия! От ваших действий можете пострадать не только вы, но и посторонние люди. Воздержитесь от употребления алкоголя, возьмите с собой не пьющего человека с водительским удостоверением, попросите кого – нибудь подвезти и забрать обратно. Кроме того, если вы находитесь в городе, можете воспользоваться услугами таксомоторных служб или «трезвый водитель». На самом деле, вариантов много! К сожалению, до сих пор многие не поняли всю опасность управления транспортом в состоянии опьянения и каждый думает, что никогда не попадет в ДТП после распития алкогольных напитков.

Управление в нетрезвом виде влечёт за собой не только лишение права управления транспортными средствами, крупный штраф, материальный ущерб, но может повлечь и непоправимое — лишить жизни людей!

