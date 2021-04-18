В Якутии на месте схода лавины идут спасательные работы

Дорожники пробивают путь к грузовым автомобилям, которые не могут выехать с автодороги «Яна» из-за схода снежной массы в Томпонском районе республики, сообщил телеканалу «Якутия 24» специалист ГО и ЧС районной администрации Витас Парадня.

Он уточнил, что 17 апреля изначально сообщалось о шести-семи грузовых автомобилях. Тогда администрация созвала собрание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого поступила информация о еще двух УАЗ, попавших в «снежный плен». Было решено отправить на помощь группу, которая проехала до 45 километров от Тополиного и обнаружила, что дальше дорога была перекрыта. Тогда группа продолжила путь на снегоходах. «Со стороны Хандыги выдвинулась автотехника, техника ООО „Дортранс“, сотрудники РУВД, ЦРБ и представители КЧС для оказания помощи пострадавшим. На данный момент расчистили 80 километров дороги, до грузовых автомобилей осталось около 50 километров», — сказал он.

Также специалист сообщил, что из Якутска час назад вылетел вертолет с медиками и спасателями, направляется на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим и эвакуировать людей. «Остальные граждане, которых эвакуировали из УАЗ, не пострадали, жалоб и обморожений нет», — уточнил специалист. Представители районного оперштаба, ЕДДС и КЧС продолжают работу совместно со специалистами ГУ МЧС по региону и ОГПС. Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что на участке дороги между перевалами Малый и Большой Ольчан произошел сход снега, в результате которого погиб мужчина 1996 года рождения.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/dorozhniki-probivayut-put-k-gruzovikam-zastryavshim-na-avtodoroge-yana-iz-za-sxoda-snega-v-yakutii