27.07.2022
18:05
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Происшествия
В Якутии на месте пожара обнаружено тело…
27 июля в 16:19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Леликова в п. Зырянка Верхнеколымского района. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна второго этажа шел черный дым. В результате пожара огнем повреждена кухня в одной из квартир на площади 12 кв.м.
К сожалению, на месте пожара обнаружено тело мужчины, 1982 г.р. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники ГПС РС (Я). Для выяснения обстоятельств пожара в составе следственно-оперативной группы на месте пожара работает дознаватель МЧС России.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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