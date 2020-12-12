В Якутии на месте потухших вулканов будет создан национальный парк

Министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках реализации национального проекта «Экология» ведется работа по созданию не менее 24 особо охраняемых природных территорий федерального значения и увеличению площади ООПТ не менее чем на 5 млн. га до 2024 года. В связи с этим рассматривается вопрос о создании на территории Момского района ООПТ федерального значения — национального парка «Момский» площадью более 2 млн. га на базе природного парка регионального значения «Момский».

Как известно, на данной территории находятся уникальные объекты: реликтовые чозениевые леса, крупное незамерзающее озеро Улахан-Кюель, озеро Дарпир, потухшие вулканы Балаган-Таас и Урага Тас. Под этими вулканами расположена крупнейшая в мире наледь Улахан-Тарын (Большая наледь), по своим размерам и мощности уступающая лишь пику Федченко на Памире. Также на этой территории обитает 25 видом млекопитающих, 143 вида птиц, многие из которых относятся к эндемичным видам и внесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Организация национального парка «Момский» за счет повышения природоохранного статуса позволит сохранить уникальные северные экосистемы, функционирующие в условиях экстремального климата, ценные ландшафты и места обитания редких животных.