21.02.2022
20:02
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Происшествия
В Якутии на ледовой переправе загорелся самосвал
21 февраля в 15:18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании самосвала на территории переправы в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.
На место незамедлительно выехали огнеборцы республиканской противопожарной службы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.
В результате возгорания огнем повреждена кабина автомобиля на площади 4 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание эл. проводов. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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