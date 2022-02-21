В Якутии на ледовой переправе загорелся самосвал

21 февраля в 15:18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании самосвала на территории переправы в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На место незамедлительно выехали огнеборцы республиканской противопожарной службы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате возгорания огнем повреждена кабина автомобиля на площади 4 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание эл. проводов. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я) Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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