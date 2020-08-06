В Якутии на кормозаготовительную кампанию выделены допсредства

Александр Атласов: До 20 августа средства будут направлены муниципальным образованиям

В республике заготовка кормов ведётся в непростых погодных условиях. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в июне и июле в некоторых районах, сенокосная кампания идет полным ходом. Аграрии сталкиваются со сложностями: это неблагоприятные погодные условия – засуха или, наоборот, постоянные дожди.

Айсен Николаев на совещании с главами муниципальных образований 5 августа отметил, что основной задачей сейчас является принятие мер по выполнению плана заготовки сена.

«В первую очередь надо организовать работу мобильных бригад. Правительством принято решение о выделении на эти цели дополнительные средства. Прошу обеспечить подачу заявок на финансирование в Минсельхоз и до 20 августа средства довести до районов», – сообщил глава республики.



На сегодняшний день кормозаготовку активно ведут в 23 муниципальных образованиях и в г. Якутске. Перед аграриями республики поставлен четкий план-задание: заготовить 471 тыс. тонн, силоса – 25,5 тыс. тонн, сенажа – 16,1 тыс. тонн. В данное время кормозаготовительные работы проходят в штатном режиме. На сенокосе работает 33 тыс.800 человек, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.



«По республике скошено 207 тыс. 198 га сенокосных угодий, где заготовлено 184 тыс. 841 тонн сена, что составляет 39 % годового плана, что на 7 247 тонн меньше прошлогоднего показателя на текущую дату», — отметил министр сельского хозяйства Александр Атласов, комментируя текущую ситуацию.

По словам министра, по прогнозу выполнение плана по заготовке сена оценивается на 89 %, с ожидаемым дефицитом 48 тыс. 797 тонны. Для покрытия дефицита в грубых кормах министерством составлен план заготовки сена мобильными бригадами. Всего по республике планируется заготовить мобильными бригадами 22 тыс. 910 тонн кормов для собственных нужд.



«Министерством, начиная с 2018 года, ежегодно предусматривается в бюджете республики по 50 млн рублей на организацию кормозаготовительной кампании и устойчивой зимовки скота и лошадей, но лимиты за текущий год были направлены на перевозку сена за предыдущую зимовку скота и лошадей и в большей степени на перевозку сена в Верхоянский улус. По этой причине мы не смогли сохранить средства на организацию заготовки кормов текущего года», — сказал Александр Атласов.



Руководитель ведомства сообщил, что сегодня решением правительства республики увеличены лимиты бюджетных ассигнований Министерства сельского хозяйства за счет средств резервного фонда на сумму более 26 млн рублей, в том числе на фитосанитарный мониторинг сенокосных угодий на заселенность саранчовыми вредителями на площади 35,275 тысяч га — на сумму более двух миллионов рублей и на организацию кормозаготовительной кампании для формирования резервного фонда грубых кормов в объеме 22,91 тысяч тонн — на сумму 24 млн рублей. «До 20 августа данные средства будут направлены муниципальным образованиям», — сообщил Александр Атласов.