30.09.2022
18:28
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Образование

В Якутии на именную стипендию Михаила Николаева претендуют 70 человек

На именную стипендию первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева «Знанием победишь» подали заявку 70 претендентов, в том числе 49 обучающихся, 4 студента и 17 педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений РС(Я).

Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства и новаторства, поддержка одаренных и талантливых детей. Лауреатами премии становятся школьники, студенты — победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, а также учителя, подвижники культуры, науки и образования.

Стипендия присуждается из числа поступивших заявок и рекомендаций по итогам голосования общественной комиссии, в состав которой входят видные общественные деятели республики в сфере науки, образования, искусства и культуры. 

Торжественная церемония вручения «Знанием победишь», посвященная 85-летию первого президента РС(Я) Михаила Николаева и 100-летию ЯАССР, состоится 13 ноября 2022 года.

Соорганизатор премии — Целевой фонд будущих поколений РС(Я).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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