В Якутии на гуляющих детей напала собака

Прокуратура Верхнеколымского района Якутии провела проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнего на территории поселка Зырянка.

Как установлено в ходе проверки житель п. Зырянки в апреле 2022 года выпустил принадлежащую ему собаку на самовыгул без поводка и ошейника. В отсутствие контроля со стороны владельца, собака напала на гуляющих детей, причинив одному из них телесные повреждения.

Прокуратура района обратилась в суд с иском к владельцу собаки о взыскании морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с владельца животного в пользу несовершеннолетнего взыскано 30 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.