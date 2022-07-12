В Якутии на фестивале Табыс пройдет конкурс «Молодая семья-2022»

Более 900 активистов из молодёжных общественных организаций, делегаций муниципальных районов, городских округов Якутии примут участие в различных конкурсах и спортивных состязаниях Республиканского культурно-образовательного фестиваля молодежи «ТАБЫС». По итогам будут объявлены команды-победители.

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев отметил, что в рамках фестиваля состоятся различные конкурсы: театрализованного представления – презентации своего муниципального района или общественного объединения, приуроченный к 100-летию ЯАССР, региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики, командные соревнования по национальным видам спорта, военизированная эстафета, конкурсы молодых модельеров и дизайнеров, вокально-инструментальных ансамблей, современного танца.

Также на полях фестиваля молодёжи «ТАБЫС» проведём Республиканский конкурс «Молодая семья Республики Саха (Якутия) — 2022», ежегодно проводимый Министерством труда и социального развития Якутии. В Вилюйске примут участие семьи, которые победили в своих улусах и городских округах. К примеру, Якутск будет представлять семья Дмитрия и Айталины Петровых из Сайсарского округа, которые победили в упорной борьбе в городском конкурсе молодых семей «Основа жизни – семья» («Олох төрдө – дьиэ кэргэн»), приуроченном Году Матери в Республике и 390-летию основания города Якутска.

«Все участники республиканского конкурса сохраняют традиции национальной культуры, приверженность семейной профессии, имеют различные достижения в труде, творчестве, спорте, активно участвуют в жизни своих муниципальных объединений. В конкурс включены номинации «Семья – хранитель традиций», «Сельская семья», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Кочевая семья», «Золотая семья», «Приемная семья», – отметил Петр Шамаев.

Республиканский культурно-образовательный фестиваль молодежи «ТАБЫС», посвящённый 100-летию образования ЯАССР, Году Матери в Республике Саха (Якутия) и Году культурного наследия народов России в Российской Федерации, пройдёт с 14 по 16 июля 2022 года в Вилюйске в культурно-этнографическом комплексе «Хомустаах».