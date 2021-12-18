В Якутии на двух автозимниках увеличена грузоподъемность до 20 тонн

По собщению ГКУ «Управтодор РС(Я) с 17 декабря увеличена грузоподъемность автозимника на участке “510-й км автодороги «Вилюй» — с. Кобяй автодороги «Лючинская» в Кобяйском улусе (районе) до 20 тонн.

Толщины льда на реках Танара и Баппагай на различных участках зимних переправ автодороги «Лючинская» составляют от 45 см до 55 см.

Также с 17 декабря 2021 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 20 тонн.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.