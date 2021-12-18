18.12.2021
13:02
28
Общество
В Якутии на двух автозимниках увеличена грузоподъемность до 20 тонн
По собщению ГКУ «Управтодор РС(Я) с 17 декабря увеличена грузоподъемность автозимника на участке “510-й км автодороги «Вилюй» — с. Кобяй автодороги «Лючинская» в Кобяйском улусе (районе) до 20 тонн.
Толщины льда на реках Танара и Баппагай на различных участках зимних переправ автодороги «Лючинская» составляют от 45 см до 55 см.
Также с 17 декабря 2021 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 20 тонн.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.12.2021
68
18.12.2021
186
18.12.2021
145
18.12.2021
195
18.12.2021
165
18.12.2021
145
18.12.2021
199
18.12.2021
192
18.12.2021
131
18.12.2021
653
17.12.2021
237
17.12.2021
276
17.12.2021
304
17.12.2021
932
17.12.2021
756
17.12.2021
416
17.12.2021
419
17.12.2021
677
17.12.2021
320
17.12.2021
285
17.12.2021
553
17.12.2021
359
17.12.2021
320
17.12.2021
289
17.12.2021
276
17.12.2021
260
17.12.2021
870
17.12.2021
909
17.12.2021
474
17.12.2021
1129
17.12.2021
818
17.12.2021
446
17.12.2021
443
16.12.2021
1279
16.12.2021
840
16.12.2021
863
16.12.2021
656
16.12.2021
310
16.12.2021
943
16.12.2021
658
16.12.2021
1409
16.12.2021
1254
16.12.2021
680
ТОП НОВОСТИ
14.12.2021
3782
13.12.2021
3587
13.12.2021
3546
14.12.2021
3461
14.12.2021
3266
13.12.2021
2201
15.12.2021
2046