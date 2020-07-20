В Якутии на двоих человек упала поперечная балка

Старшим следователем Мирнинскогомежрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в г. Удачный проводится процессуальная проверка по факту получения травм двумя мужчинами.

По предварительным данным 18 июля 2020 года в авторемонтной мастерской карьера, расположенного в 18 км. от п. Айхал Мирнинскогорайона, при ремонте большегрузной автомашины на двух работников предприятия упала поперечная балка. В результате этого, мужчины, 1979 г.р. и1963 г.р., получили травмы различной степени тяжести.

Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение, состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, в том числе проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. ​

​По итогам проверки будет принято процессуальное решение.