20.07.2020
15:45
181

Происшествия

В Якутии на двоих человек упала поперечная балка

Старшим следователем Мирнинскогомежрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в г. Удачный проводится процессуальная проверка по факту получения травм двумя мужчинами.

По предварительным данным 18 июля 2020 года в авторемонтной мастерской карьера, расположенного в 18 км. от п. Айхал Мирнинскогорайона, при ремонте большегрузной автомашины на двух работников предприятия упала поперечная балка. В результате этого, мужчины, 1979 г.р. и1963 г.р., получили травмы различной степени тяжести. 

Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение, состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое. 

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, в том числе проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. ​

​По итогам проверки будет принято процессуальное решение.  

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх