В Якутии на директора музея возбуждено уголовное дело

Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку деятельности Государственного бюджетного учреждения «Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба» на основании акта Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Установлено, что находящиеся на оперативном управлении музея-заповедника транспортные средства — трактор МТЗ и автобус ПАЗ, реализованы учреждением в отсутствие согласия собственника физическим лицам, при этом доходы от продажи в бюджет учреждения не поступили. Кроме того, установлены факты неправомерной оплаты из средств учреждения электроэнергии не числящегося на балансе учреждения жилого дома, в котором проживал руководитель музея-заповедника.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время по уголовному уделу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры Усть-Алданского района.