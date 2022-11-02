В Якутии на «дальневосточных гектарах» семья открыла популярную турбазу «Матта»

Семья Агеевых открыла на «дальневосточном гектаре» в Якутии турбазу «Маатта». Новый региональный объект рекреации и туризма находится недалеко от села Бердигестях в Горном улусе Республики Саха (Якутия). База уже получила известность как место для комфортного семейного отдыха. О своем проекте предприниматели рассказали Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Идею построить туристическую базу вблизи родного села мы с женой Елизаветой обдумывали давно, — говорит Александр Агеев. – Весной 2020 года решили перейти к действиям и оформили «дальневосточный гектар» через портал НаДальнийВосток.РФ. К реализации проекта приступили сразу после получения участка: летом обустроили территорию, а зимой высыпали на лед несколько тонн песка с тем, чтобы весной после таяния снегов на этом месте образовался песчаный пляж. Далее мы оформили документацию по техприсоединению участка к электрическим сетям — благо, наш гектар находится практически в границах поселения Бердигестях. Ожидаем подключения в следующем году, ну а пока свет на турбазу дает генератор. Изначально планировали приурочить открытие объекта к старту регионального спортивного фестиваля «Игры Манчаары 2021», но планам помешала пандемия. Нас это расстроило, но не остановило – мы продолжали обустраивать базу, и к началу туристического сезона 2022 года «Маатта» была готова».

Свое название турбаза «Маатта» получила от реки, на берегу которой она расположена. Существует несколько версий происхождения гидронима, по одной из них – от самоназвания эвенков – «матта» («гость»). Согласно народным поверьям, река носит имя влюблённой девушки по имени Матта, которой отец запретил выходить замуж за любимого. Река – популярное в Якутии место для туристических сплавов и рыболовства: в ней обитают щука, ленок, карась, елец, окунь, она протекает по живописным местам на севере Приленского плато. Сейчас к природным красотам этих мест добавилась современная туристическая инфраструктура.

«Летом 2022 года наша турбаза стала самым популярным местом отдыха жителей Горного улуса, — рассказывает Александр Агеев. — Здесь есть катамаран, водные зорбы, шезлонги, пляжные зонты. Дети могут прокатиться на водной горке, попрыгать на батуте. Более того, у нас работает отдельный бассейн для малышей. На пике сезона базу посещало порядка 200 человек в день. В течение летнего сезона приняли около 4 тыс. гостей. К нам специально приезжают туристы из других районов Якутии — из г. Якутска (183 км по Вилюйскому тракту), были гости из Намского, Хангаласского районов, г.Вилюйска, Покровска. На базе «Маатта» особенно комфортно большим семьям. То, что первый сезон работы прошел успешно, доказывает 3 место, которое наша команда получила на слёте представителей туристической индустрии Республики Саха (Якутия), благодарность за вклад в развитие индустрии туризма от республиканского министерства предпринимательства, победа в конкурсе «Лучшее фото прошедшего туристического сезона 2022 года в Республике Саха (Якутия)» в номинации «Незабываемые приключения на воде», а главное – множество добрых слов от наших гостей, которые мы видим в социальных сетях».

В планах предпринимателей – расширение проекта. Уже скоро «Маатта» станет круглогодично работающей базой отдыха с гостевыми домиками, ледовым катком с теплым помещением для переодевания и новыми летними аттракционами. Здесь появятся пирс на воде и открытые веранды, будет построена сцена для выступлений артистов, где планируется проведение мероприятий различного уровня.

«Впереди много работы, — говорит Александр Агеев. — Для реализации новых планов в 2022 году мы оформили второй «дальневосточный гектар», будем использовать другие меры государственной поддержки, участвовать в региональных грантовых проектах. По истечении пятилетнего срока планируем оформить полученную землю в собственность. Наша цель – развитие внутреннего туризма в регионе, строительство инфраструктуры, предоставление землякам возможностей для качественного отдыха. Главный ресурс для достижения этой цели – землю – мы получили от государства».

Оформить землю в собственность или долгосрочную аренду в обычном порядке, то есть не досрочно, а через четыре с половиной года после заключения договора, могут граждане, чьи участки соответствуют любому из четырёх критериев использования предоставленных «дальневосточных гектаров». Первый — это наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершённого). Вторым критерием являются средства, вложенные в эту землю, причем сумма должна быть не менее 30 тысяч рублей, с даты заключения договора безвозмездного пользования. Третьим критерием является доход от произведенной на участке продукции или ведущейся деятельности — он должен составлять не менее 30 тысяч рублей с даты заключения договора. Четвертый критерий – это наличие результатов деятельности по выбранному виду или видам использования участка.

Уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования вместе с заявлением на предоставление земельного участка в собственность можно подать в течение полугода по достижении 4,5 лет с момента заключения договора на «дальневосточный гектар». При наличии на земельном участке жилого дома общей площадью не мене 24 квадратных метров, право на которое зарегистрировано в ЕГРН, гражданин имеет право до истечения 4,5 лет безвозмездного пользования подать уведомление и заявление о предоставлении земельного участка в собственность досрочно. Кроме того, досрочно оформить участок в собственность имеют право участники программы «Дальневосточная ипотека», строящие или построившие «на гектарах» дом.

Уведомление о соответствии использования земли требуемым критериям составляется произвольной форме и подается вместе с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность. Документ направляется посредством почтовой связи в бумажной форме в уполномоченный орган, ответственный за предоставление земельного участка. Заявление также можно подать через МФЦ, орган регистрации или в электронной форме через личный кабинет на портале «НаДальнийВосток.РФ»