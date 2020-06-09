В Якутии на бывшего директора МУП завели уголовное дело

Прокуратура г. Удачного провела проверку соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлен факт хищения денежных средств фонда оплаты труда в одном из муниципальных унитарных предприятий.

Согласно материалам проверки прокуратуры директор предприятия, используя свое служебное положение, издала приказ, в соответствии с которым ей в связи с увольнением в нарушение условий и порядка оплаты труда выплачено единовременное денежное вознаграждение в сумме более 2 млн. 600 тыс.рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.