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В Якутии на борьбу с лесными пожарами привлекут местное население

На республиканском заседании КЧС в режиме видеоконференцсвязи по вопросу реализации работ по тушению лесных пожаров на территории Якутии вице-премьер Денис Белозеров вышел на прямую связь с главами муниципальных районов для ознакомления ситуации на местах.

Зампред заявил, что в нынешних условиях ключевую роль в борьбе с лесными пожарами играет оперативное принятие решений на местах, в том числе, по привлечению местного населения и перемещению техники на тушение лесных пожаров.

Денис Белозеров поручил максимально усилить мероприятия по борьбе с лесными пожарами в связи с неблагоприятными прогнозами погоды и ежедневно докладывать обстановку для принятия ситуативных решений.

«В нынешних условиях нельзя допустить разрастания огня. Мы поручили главам максимально активно подключать к борьбе с огнем местные ресурсы.  В этом плане на данный момент усиленно работают только в Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском и Вилюйском районах. В других же районах, особенно в промышленных,  по участию местного населения,  привлечению их техники особой заинтересованности не наблюдается. А ведь от этого зависит оперативность ликвидации новых пожаров, потому что лесопожарные формирования в районах работают в ликвидации существующих огневых точек, а мы могли бы оперативно отправлять некоторые силы на только возгорающиеся очаги. Мы сегодня выслушали детальный отчет по районам и дали четкие указания, будем ежечасно контролировать ситуацию на местах»,- подчеркнул Денис Белозеров.

Отметим, лесопожарная ситуация в Якутии находится постоянно под личным контролем главы республики Айсена Николаева. В тушении огня задействовано 738 человек (в т.ч. 331 работников парашютно-десантной пожарной службы, местного населения-265, лесничества-11, пожарно-химических станций–131, МЧС-13) и 72 единиц техники.

 

В настоящее время на территории республики действует 138 пожаров, на общей территории 1 146, 0 тыс. гектаров.  В настоящее время проводятся работы по тушению по 23  лесным пожарам, из них 8 локализовано. В зоне контроля действует 115 лесных пожаров на общей площади 1 144,8 тыс. га, по которым приняты решения КЧС и ОПБ РС(Я) по приостановлению тушения. Дистанционный мониторинг зоны контроля также ведется на постоянной основе.

 

Особый противопожарный режим введён по территориям 14 муниципальных районов (Алданском, Амгинский, Вилюйском, Верхоянском, Горный улус, Ленском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском. Хангаласский районы). В связи с высоким классом пожарной опасности направлены рекомендации по вводу особого противопожарного режима на территориях еще 8 районов (Верхневилюйский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский,  Олекминский, Таттинский,  Усть-Майский районы ). Режим ЧС введен в 5 районах (Верхоянский, Жиганский, Момский, Сунтарский, Усть-Алданский района).

 

Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия) работает на тушении пожаров самолет-амфибия Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 15 сбросов воды (110 т воды) на пожар 10-А. В целях прикрытия населенных пунктов планируется дальнейшая работа Бе-200 в Усть-Алданском и Сунтарском районах.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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