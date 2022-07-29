29.07.2022
18:32
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Якутия
В Якутии на 21 день ограничено пребывание граждан в лесах
Минэкологии уведомляет, что в связи с установлением на территории Республики Саха (Якутия) IV (высокой) и V (чрезвычайной) степеней пожарной опасности в лесах по условиям погоды, отсутствием улучшения пожароопасной обстановки по данным прогнозов метеорологических (погодных) условий было принято решение с 27 июля 2022 года (сроком на 21 день) ввести ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ. Исключение составили сквозной проезд по дорогам общего пользования, а также лесные проезды.
Подробнее: https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3323355.
Фото: Соцсети
Источник: Пресс-служба Минприроды
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