В Якутии мужчину будут судить за осквернение памятника

Прокуратура Верхнеколымского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).

Согласно материалам уголовного дела обвиняемый, в середине сентября 2021 года, выражая явное неуважение к обществу и желая оскорбить общественную нравственность, облил колеровочной пастой зеленого и светло- коричневого цвета установленный в п. Зырянка памятник, причинив заметный ущерб его эстетическим качествам внешнему виду, тем самым осквернив его.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине согласно санкции статьи, грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.