24.09.2019
09:24
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Происшествия

В Якутии мужчина зверски убит на работе

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. М. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, в начале июля 2019 года, обвиняемый,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение магазина, где из кассы похитил денежные средства в размере 125 680 рублей, причинив индивидуальному предпринимателю значительный материальный ущерб.

После совершения тайного хищения денежных средств обвиняемый вспомнив, что внутри магазина установлены видеокамеры, и совершенные им противоправные действия зафиксированы, с целью сокрытия следов совершенного преступления  поднялся в помещение охраны и стал перерезать провода видеорегистратора. В это время из-за шума проснулся охранник, которому обвиняемый в целях сокрытия совершенной им кражи, нанес не менее 20 ударов ножом.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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