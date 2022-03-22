Якутянин зарезал ревнивицу… и уснул рядом

Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 60-летнему ранее судимому мужчине, признанному виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый в своей квартире со своей сожительницей и семейной парой друзей распивал спиртные напитки. В ходе застолья гости отправились спать, а хозяин и его подруга продолжили возлияние.

По мере употребления алкоголя между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, вызванная ревностью женщины и упреками в измене. Накал конфликта не спадал, и в какой-то момент подсудимый нанес потерпевшей множественные удары руками по голове и телу, после чего схватил нож и несколько раз ударил ее в шею и грудную клетку.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась, а мужчина уснул и обнаружил тело после пробуждения. Он сообщил о произошедшем своему приятелю, который вызвал бригаду медиков и сотрудников полиции. Позже вину в совершенном преступлении он признал частично, пояснив следствию, что защищался от потерпевшей.

Следствием проведен комплекс следственных действий, ряд экспертных исследований и иных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Их результат лег в основу обвинительного приговора.

Подсудимый осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.