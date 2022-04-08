В Якутии мужчина заплатил долги по кредитам, испугавшись ареста авто

В Оленекском районном отделении судебных приставов УФССП по Республике Саха (Якутия) возбуждено исполнительное производство в отношении гр. П. о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере более 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства принят комплекс мер принудительного исполнения: должнику направлено требование, вынесено постановление об ограничении выезда из Российской Федерации, постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке.

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве» в целях обеспечения исполнения исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение.

После того, как судебный пристав выехал по месту жительства должника для ареста автомобиля марки Toyota premio 2002 года выпуска, во избежание передачи автомобиля на реализацию мужчина полностью оплатил задолженность.