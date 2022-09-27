В Якутии мужчина выпал с балкона

В якутских соцсетях опубликовали фотографию мужчины, предположительно, выпавшего с балкона многоэтажного дома в Ленске . Корреспонденту Sakhapress в пресс-службе СУ СК РФ по РС(Я) сообщили, что в Ленске следователи следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в рамках процессуальной проверки устанавливают обстоятельства смерти 41-летнего мужчины. Проведен осмотр места происшествия и иные неотложные мероприятия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. сообщает тгк @sakhapress1

Фото: Фото: ЧП Саха Сирэ РС[Я] Источник: тгк @sakhapress1

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