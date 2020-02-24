В Якутии мужчина впал в кому из-за врачебной ошибки?

Сообщение о том, что мужчина впал в кому третьей степени после операции на позвоночнике в Республиканской больнице №2 распространилось в соцсетях 23 февраля, передает телеканал «Якутия 24».

В сообщении говорится, что мужчине в июле 2019 года провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи и установлению двух металлических стержней вдоль позвоночника. Позже выяснилось, что врач-нейрохирург забыл установить подушку, шедшую вместе с металлоконструкцией.

В январе 2020 года мужчина поступил в нейрохирургическое отделение РБ №2. В феврале врачи снова провели операцию, однако после нее мужчина попал в кому третьей степени.