24.02.2020
11:22
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Происшествия

В Якутии мужчина впал в кому из-за врачебной ошибки?

Сообщение о том, что мужчина впал в кому третьей степени после операции на позвоночнике в Республиканской больнице №2 распространилось в соцсетях 23 февраля, передает телеканал «Якутия 24».

В сообщении говорится, что мужчине в июле 2019 года провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи и установлению двух металлических стержней вдоль позвоночника. Позже выяснилось, что врач-нейрохирург забыл установить подушку, шедшую вместе с металлоконструкцией.

В январе 2020 года мужчина поступил в нейрохирургическое отделение РБ №2. В феврале врачи снова провели операцию, однако после нее мужчина попал в кому третьей степени.

«По данному сообщению в Республиканской больнице №2 начато служебное расследование», – прокомментировали в пресс-службе Минздрава региона.

Фото: из открытых источников.
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/sluzhebnoe-rassledovanie-nachali-v-rb-2-posle-soobshhenij-o-muzhchine-vpavshem-v-komu-po-oshibke-vrachej
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